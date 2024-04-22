Polonya'dan Rusya'ya nükleer test

Dünya, Ortadoğu'daki krizle meşgulken Polonya'dan sürpriz bir haber geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ülkesinin nükleer enerji politikasını açıklayarak Rusya'ya karşı sert bir duruş sergiledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın açıklaması bir anda nükleer gerilimi tırmandırdı. Duda, Polonya'nın nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülke medyasında yayınlanan bir röportajda, Rusya'nın Belarus ve Kaliningrad'daki silahlarını güçlendirmesi karşısında NATO, silahlarını konuşlandırma kararı verirse nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Duda, Polonya ile ABD arasındaki nükleer iş birliğine ilişkin görüşmelerin "bir süredir" devam ettiğini söyledi.

'Rusya, Kaliningrad'ı giderek militarize ediyor. Son zamanlarda nükleer silahlarını Belarus'a kaydırıyor' diyen Duda'nın bu çıkışı dünya basını tarafından 'nükleer rest' olarak yorumlandı.

Haziran 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya'nın Ukrayna ve Polonya ile sınırı olan Belarus'a taktiksel nükleer silahlar gönderdiğini doğrulamıştı.

Polonya hem Rusya'nın Kaliningrad bölgesiyle hem de Moskova'nın müttefiki Belarus'la sınırı paylaşıyor.

Polonya'nın nükleer çıkışına Kremlin'den yanıt gecikmedi. Sözcü Dimitri Peskov, "Ordu durumu analiz edecek. Bu planlar uygulanırsa güvenliğimizi sağlamak için gerekli tüm adımlar atılacak" açıklamasında bulundu.