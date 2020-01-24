Prens Charles, Mike Pence ile el sıkışmadı

Batı Kudüs'taki Yad Vashem Soykırım Müzesi'nde 5. Dünya Holokost Forumu düzenlendi. Foruma; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere prensi Charles, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de dahil olmak üzere birçok isim katıldı.

Sırayla etkinliğin düzenlendiği salona giren liderler birbirleriyle selamlaştı ancak o dakikalarda kameraların önünde gerçekleşen ilginç bir an gözlerden kaçmadı.

İngiltere prensi Charles etkinliğin düzenlendiği alana girerken tek tek tüm liderlerle tokalaştı bir kişi hariç...

PENCE'Yİ ES GEÇTİ, PUTİN'E GÜLÜMSEDİ

Sıra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e gelince prensin Pence'i görmezden geldiği hatta uzatılan eli bile sıkmadan yanından geçmesi geceye damga vurdu. Prensin daha sonra Vladimir Putin'i selamlarken gülümsediği de kameralardan kaçmadı.

Videonun sosyal medyada tartışma yaratmasının ardından, hem Pence'nin personeli hem de Buckingham Sarayı peş peşe açıklamalar yaptı. Buckingham Sarayı, prens ve Pence'nin etkinlik öncesinde uzun ve sıcak bir sohbet ettiklerini açıkladı.

İKİ ÜLKEDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

ABD'li Başkan Yardımcısı Pence'nin basın danışmanı Katie Waldman da twitter hesabından, prens ve Pence'nin salona girmeden önce selamlaştığı ve dakikalarca konuştuğuna dair fotoğraf ve videolara yer verdi.

Açıklamalar peşi sıra gelse de sosyal medya kullanıcılarını ikna edebilmiş değil. İki tarafın da yaptığı açıklamalardan sonra Prensin Pence'yi görmemesinin imkansız olduğu yorumları yağmaya başladı.