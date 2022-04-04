  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin'den 18 ülke için flaş imza! Hepsi durduruldu

Putin'den 18 ülke için flaş imza! Hepsi durduruldu

Putin'den 18 ülke için flaş imza! Hepsi durduruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "dost olmayan" ülkelere karşı vize kısıtlama kararını imzaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "dost olmayan" ülkelere karşı vize kısıtlama kararını imzaladı.

Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın "dost olmayan" ülkeler listesindeki ülke vatandaşlarının, Rusya'ya girişini kısıtlayacak vize önlemleri almaya hazırlandıklarını söylemişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

Etiketler rusya vize putin Ukrayna Karadağ İsviçre Arnavutluk Andorra İzlanda Liechtenstein Monaco Norveç San Marino Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya Güney Kore Avustralya Mikronezya Yeni Zelanda Singapur Tayvan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ORC Nisan ayı seçim anketini açıkladı! Fark ilk kez bu kadar açıldı
Türk Lirası eridi böyle oldu... Edirne'ye alışverişe gelen turist sayısı rekor kırdı
Enflasyon açıklandı, Nisan 2022 kira zam oranı belli oldu
Kış geri geldi! Yağışlar bu illerimizi fena vuracak
ENAG, TÜİK'ten önce davrandı ve enflasyonu 3 haneli açıkladı
Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor
Gönül Dağı dizisinin köylü güzeli Sevilay Gültekin'den sosyal medyayı sallayan pozlar
İstanbul'da vahşet! Genç kadını sürükleye sürükleye götürüp katletti
Sıfır KM otomobil zaten hayaldi, 2. el de yalan oldu
Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa, rekora doymuyor