Real Madrid'in Arda Güler transferi için harcadığı para dudak uçuklattı

Real Madrid'in Arda Güler'i ikna edebilmek için ödediği bedel ortaya çıktı.

İspanyol devi Real Madrid, Fenerbahçe'nin ve milli takımın yıldız ismi Arda Güler'i kadrosuna katmıştı.

18 yaşındaki yıldız dün ilk kez Eflatun-beyazlılarla sahaya çıkarken yaptığı klas hareketlerle herkesin dikkatini üstüne çekti.

İspanyol gazeteci Toni Juanmarti'nin haberine göre; Real Madrid, Arda Güler için adeta bir servet harcadı.

Juanmarti'nin haberine göre genç yıldızın İspanyol kulübüne maliyeti toplamda 53 milyon Euro'yu buldu.

Los Galacticos lakaplı ekip transfer için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra 10 milyon euro bonuslarla birlikte ödeyeceği toplam tutar 30 milyon euro'ya ulaşabilecek.

Sarı-lacivertlilere ödenen ücretin yanı sıra, Arda Güler'in babasının da 15 milyon euro'luk komisyon ücreti aldığı ileri sürüldü. Milli oyuncunun komisyon ücreti dışında 8 milyon euro da imza parası alacağı iddia edildi.

Tüm bu tutarlar toplandığında Arda Güler'in Real Madrid'e toplam maliyeti 53 milyon euro'yu bulabilir.