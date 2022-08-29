Rus hacker grubu Bayraktar ailesini hedef aldı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın ''Rusya'ya SİHA satmayız'' sözleri Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet'i kızdırdı. Hacker grubu, Türk şirketi Baykar'ı ve Bayraktar ailesini hedef alan bir mesaj yayınladı.

Rusya'nın hacker grubu Killnet, Türkiye şirketi Baykar'a yönelik bir tehdit mesajı yayınladı. Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre; Kremlin destekli hacker grubu Killnet, Telegram kanalından yaptıkları açıklamada, Rusya ordusuna Ukrayna saldırılarında kayıp verdiren Bayraktar Siha'larını üreten Baykar'ı ve şirketin sahibi Bayraktar Ailesi'ni tehdit etti.

TEHDİT MESAJI "RUSYA'YA ASLA SATMAYIZ" AÇIKLAMASINDAN SONRA GELDİ

BBC Rusça servisine mülakat veren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kendisine yöneltilen "Moskova size büyük paralar teklif ederse onlara da Bayraktar satar mısınız?" sorusuna, 'Bizim işimizin temeli hiçbir zaman para ve maddiyat olmadı. Moskova bize ne kadar para teklif ederse etsin onlara satış yapmayız" yanıtını verdi. Kremlin'in desteklediği Hacker grubu Killnet'in tehdit mesajı, bu açıklamaların ardından geldi.

BAYKAR İÇİN SKANDAL SÖZLER

Baykar ile ilgili, "Bayraktar kardeşleri ortadan kaldırmaya ne dersin? Pek çok insan Türkiye'nin kardeş olduğunu ve Rusya'nın pozisyonunu desteklediğini söylüyor. Bizim için Türkiye; Macaristan ve Sırbistan haricinde Ukrayna, Litvanya ve diğer Avrupa ülkeleri gibidir" skandal açıklamasına yer veren Rus grup tepki çekti.

UKRAYNA'DA FABRİKA KURULACAĞI HABERLERİ RUSYA'YI KÜPLERE BİNDİRDİ

Daha önce Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Baykar Teknoloji'nin, Ukrayna'da SİHA üretimine ilişkin bir fabrika kuracağına yönelik haberler üzerine o tesisin meşru hedef olacağını açıklamıştı.