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Rusya o Avrupa ülkesini ''düşman'' ilan etti

Rusya o Avrupa ülkesini ''düşman'' ilan etti
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Rusya, Norveç'i "Rus diplomatlarına karşı dost olmayan ülke" ilan etti.

Rus hükümeti, Norveç'in, Rus diplomatlarına karşı dost olmayan ülkeler listesine dahil edildiğini bildirdi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Norveç'in, Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı düşmanca eylemlerde bulunan yabancı ülkeler listesine dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu karar doğrultusunda Norveç'in Rusya'da çalıştırabileceği yerli personel sayısının 27 ile sınırlandırıldığı vurgulandı.

Norveç nisanda 15 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

DOST OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİ

Dost Olmayan Ülkeler Listesi, Rus hükümeti tarafından yayınlanan ve "Rusya'ya, Rus şirketlerine ve vatandaşlarına karşı düşmanca eylemlerde bulunan" ülkelerin yer aldığı liste olarak biliniyor. 

Liste ilk olarak Mayıs 2021'de ABD Çek Cumhuriyeti'nden oluşuyordu. 24 Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ve Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımların ardından liste genişletildi. Tüm G7 üye ülkeleri ve 27 Avrupa Birliği üye ülkesinin tamamı da listede yer alıyor.

 

Etiketler rusya norveç dost olmayan ülkeler düşman putin
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