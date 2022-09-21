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Rusya'da 300 bin yedek asker göreve çağrılacak

Rusya'da 300 bin yedek asker göreve çağrılacak

Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edilmesinin ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. Kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını belirten Şoygu, göreve çağrılacakların yüzde 1'inin cepheye gönderileceğini duyurdu.

Kiev'de 150 batı askeri uzmanı var
Yaklaşık 70 askeri uydu ve 200 sivil uydu dahil tüm NATO uydu grubunun Ukrayna'nın çıkarları için kullanıldığını belirten Şoygu, Kiev'de de Batı askeri komutanlığının, 150'den fazla askeri uzmanın fiilen görev yaptığını kaydetti.

Kimler göreve çağrılacak?
Bakan Şoygu, kısmı seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece ‘askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler’ olacağını söyledi. Kısmi seferberlik sırasında göreve çağrılabileceklerin sadece yüzde 1’inin cepheye gönderileceğini kaydeden Şoygu, Ukrayna’ya ilişkin kısmı seferberlikte görevlendirileceklerin öncesinde hazırlık için askeri eğitimden geçireceklerini belirtti.

Rusya 5 bin 937 asker kaybetti
Öte yandan Şoygu, Rusya ordusunun Ukrayna’da özel askeri operasyon esnasında 5 bin 937 askerini kaybettiğini duyurdu.

Etiketler rusya yedek asker seferberlik
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