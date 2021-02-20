Rusya'da koronavirüse karşı üçüncü aşı tescil edildi

Aşı dolaşımıyla ilgili bir toplantıda konuşan Mişustin, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen, Rusya’daki üçüncü aşı olan Kovivak’ın tescil edildiğini duyurdu. Mişustin, yeni aşıyla toplu aşılamaya baharda geçileceğini ifade etti.

Mişustin, mart ayının ortasında Kovivak aşısının ilk 120 bin dozunun halkın kullanımına sunulacağını ifade etti.

Mişustin’e göre, ülkede şu anda 4 bin aşı noktası bulunuyor, en az 10 milyon doz Sputnik V aşısı ve 80 bin doz EpiVakKorona aşısı üretildi.

“Mart ortasında ilk 127 bin doz sivil dolaşıma sunulacak” diyen Mişustin, Rusya’nın koronavirüse karşı üç aşının geliştirildiği tek ülke olduğunu kaydetti.

Mişustin, yetkililerin aşıların kalitesine yönelik kontroller gerçekleştirdiğini, fiyatların makul hale getirileceğini belirterek, geliştiricileri aşılar üzerinden yüklü kâr peşinde koşmamaları konusunda uyardı.

Ülkede devam eden kitlesel aşılamanın çok başarılı şekilde sürdüğünü belirten Mişustin, bölge yetkililerinden aşıların yerine vaktinde ulaşmasını ve aşılama sürecini sahada takip etmelerini istedi.

Mişustin yeni aşının gelmesiyle diğer aşıların üretim hızlarında yavaşlama olmaması gerektiğini de vurguladı.





