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Rusya'dan sürpriz KKTC kararı

Rusya'dan sürpriz KKTC kararı
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Rus Tass haber ajansı Rusya'nın KKTC'de konsolosluk açacağını duyurdu.

Kararın alınmasında siyasi imaların olmadığını söyleyen yetkililer "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız" ifadelerini kaydetti.

Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi.

TASS’ın haberine göre Rusya’nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak.” açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.


Öte yandan karara ilişkin konuşan Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisinin "Kararın siyasi imaları yok, Rus vatandaşlarınıb ihtiyacı üzerine alındı" dediği öğrenildi.

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

Etiketler kktc rusya kuzey kıbrıs Türk cumhuriyeti konsolosluk rus konsolosluğu
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