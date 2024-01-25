Sahte peygamberin vaftiz şovu korkunç bitti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 'sahte peygamber' vaftiz sırasında timsahların saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

İngiltere merkezli Daily Mail'in haberine göre, kendini peygamber ilan eden kişi, Güney Afrika'nın Limpopo bölgesindeki Olifants Nehri'nde düzenlenen vaftiz töreni sırasında boğulup timsahlar tarafından parçalandı.

Böylece kendisini peygamber olarak tanıtan 48 yaşındaki adam, bir dua ayini sırasında yanında bulunan diğer iki kişiyle birlikte hayatını kaybetmiş oldu.

Polis Sözcüsü Malesela Ledwaba, yapılan aramalar sonucunda 'sahte peygambere' ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarının timsahların arasında bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki dini liderlere ve yerel sakinlere, nehirlerde, derelerde ve barajlarda dini törenler yapılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Afrika'da her yıl yüzlerce kişi, yerleşim yerlerini işgal ettikleri vahşi hayvanların saldırılarında hayatını kaybediyor.