Sıcaklar sonrası alarm! Açık alanda yapılan tüm işler durdurulacak

Çin'in başkenti Pekin aşırı sıcaklarla mücadele için yeni bir önlem alındığını duyrudu.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenen Çin'in başkenti Pekin'de çalışanlara açık havada yaptıkları işleri durdurmaları talimatı verildi.

Pekin kent yönetiminden yapılan açıklamada, bugün hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının öngörüldüğü belirtilerek, 22 milyonluk şehirde "kırmızı alarm" verildiği bildirildi.

Açıklamada, resmi kurumlarda çalışan yaşlılar ve hastaların serin alanlarda kalmalarının sağlanması talimatı verilerek, açık alanda yapılan işlerin durdurulması istendi.

Pekin yönetiminden 3 Temmuz'da yapılan açıklamada da kentteki hava sıcaklığının 10 gündür 35 derecenin üzerinde seyrettiği ve bunun 1961'den bu yana rekor seviyede olduğu duyurulmuştu.