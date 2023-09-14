Simpsons ailesinin 2024 yılı kehanetleri açıklandı

The Simpsons ya da Türkçe Simpsonlar olarak bildiğimiz çizgi dizinin 2024 kehaneti ortaya çıktı...

The Simpsons komedi ve hiciv türündeki animasyon dizisiyle uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alıyor. Bu çizgi dizinin beklenmedik bir şekilde geleceği önceden tahmin ettiğini düşünüyor.

Matt Groening tarafından yaratılan ve 1989 yılında televizyon ekranlarına merhaba diyen efsanevi animasyon dizisi The Simpsons geleceği tahmin ettiği iddialarıyla gündemde sık sık yer alıyor.

Titan denizaltı, Trump, Threads ve birçok güncel olayın dizide yer aldığının görülmesinin ardından yeni ortaya çıkan bir tahmin duyanları şoke ediyor. Birçok toplumsal olayı tahmin eden çizgi dizi son olarak Türkiye'deki deprem öngörüsüyle bomba etkisi yaratmıştı.

The Simpsons bu kez bambaşka bir konuyu tahmin etti. Dizinin eski bir bölümünde güneşin aşırı sıcaklığına dikkat çekildi.

Bahse konu bölümde Hans isimli karakter, güneşin yakıcı sıcaklığında geçen bir sahnede erimeye başlıyor. Ardından, gazetenin mürekkebi de yüksek sıcaklığa dayanamayarak eriyor ve hemen ardından bir kelebek sıcaklıktan yanıp tutuşuyor. Öğrencilerin sıcaklığa karşı korunabilmek için bir klimalı alanı sığınak olarak kullanmalarıyla ilgili sahne ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Bu sahneler, gelecekte bir "sıcaklık pandemisi" yaşanabileceğine dair düşünceleri akıllara getirdi.

Küresel iklim krizi ve aşırı sıcak havaların bu yıl baş ağrıtmasıyla geçtiği bir dönemde, "The Simpsons" dizisinin bu kehaneti daha da ilgi çekici hale geliyor.

Öte yandan, bazı bilim insanları ve aktivistler, bu sahnelerin gerçek hayatta karşılaşılan iklim değişikliği sorununa dikkat çektiğini ve insanların sorumluluk alması gerektiğini belirttiler.

Özellikle son zamanlarda artan aşırı sıcaklar sebebiyle The Simpson'sun 2024 kehanetleri arasında aşırı sıcaklardan eve kapanmaların yaşanabileceği iddia ediliyor.

İşte Simpsons ailesinin 2024 yılı için diğer kehanetleri:

Enflasyon krizi

ABD ve Çin arasında nükleer savaş

2024'te Donald Trump yeniden ABD Başkanı olacak