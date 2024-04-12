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Sinagoga terör saldırısı girişimi

Sinagoga terör saldırısı girişimi
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Bundan kısa bir süre önce konser salonuna düzenlenen kanlı terör saldırısı ile sarsılan Rusya'da bu sefer de başkent Moskova'da sinagoga yönelik bir terör saldırısı girişimi son anda engellendi.

Rusya FederalGüvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'daki bir sinagoga yönelik terör saldırısının engellendiğini bildirdi.

FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, "FSB, Moskova'daki sinagogda vatandaşların toplandığı sırada terör saldırısı düzenlemeyi planlayan Orta Asya ülkelerinden 2002 doğumlu bir vatandaşın suç içerikli eylemini engelledi" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu şahsın sinagogda keşif yaptığı ve bomba için malzemeler satın aldığı belirtilen açıklamada, "Terörist, 10 Nisan'da gözaltına alınması sırasında güvenlik güçlerine ateş açtı ve etkisiz hale getirildi" değerlendirmesinde bulunuldu.

MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Rusya, yakın zamanda başkent Moskova'da düzenlenen bir terör saldırısıyla sarsılmıştı.

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

144 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin şimdiye kadar 11 kişi tutuklandı.

AA

Etiketler moskova Rusya sinagog terör terör saldırısı saldırı
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