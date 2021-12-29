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Sputnik Light aşısına acil kullanım onayı

Sputnik Light aşısına acil kullanım onayı

Tunus’un, Rusya’da geliştirilen bir dozluk Sputnik Light aşısına acil kullanım izni verdiği belirtildi. Rus aşısı Tunus’ta, koronavirüse karşı vücutta oluşan bağışıklık tepkisini güçlendirmek adına takviye doz olarak kullanılacak.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rus Sputnik Light aşısının Tunus’un sağlık otoriteleri tarafından ülkede kullanım için onaylandığını açıkladı. Aşının, ülkede takviye doz olarak kullanılacağı belirtildi.

Sputnik Light aşısı hem kendi başına etkili bir aşı olarak hem de vücuttaki antikor seviyesini yükseltmek adına takviye doz olarak uygulanabilecek bir aşı. Söz konusu aşının, şu an yayılmakta olan Omicron varyantına karşı etkili olduğu yapılan araştırmalar ile kanıtlandı. Rus aşısının, Omicron’a karşı ne düzeyde koruma sağladığıysa başlatılan klinik çalışmaların sonucunda belli olacak.

Sputnik Light, Rusya’da geliştirilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’nin bir dozdan oluşan versiyonu.

Türkiye’nin de acil kullanım izni verdiği Sputnik V, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen bir yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.

Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında, koronavirüs ile savaşabilmesini sağlıyor. Etki oranı yüzde 97.6 olarak ölçülen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.

Sputnik

Etiketler Sputnik Light Sputnik acil kullanım onayı Sputnik Light aşısı koronavirüs aşısı rus aşısı
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