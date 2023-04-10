Sular ısındı! ABD savaş gemisi Çin sularına girdi

ABD Donanması, güdümlü füze destroyeri USS Milius'un Güney Çin Denizi'nde Çin'in hakimiyetindeki sulara girdiğini duyurdu. Operasyona 'seyir özgürlüğü' adı verildi.

Donanma tarafından yapılnan açıklamada, 'denize ilişkin hakları, özgürlükleri ve denizin yasal kullanımını desteklemek amacıyla' ABD'nin Güney Çin Denizi'nde 'navigasyon özgürlüğü' operasyonu başlatıldı.

Güdümlü füze destroyeri USS Milius'un Çin hakimiyetindeki sulara girdiğini bildiren açıklamada, savaş gemisinin 'uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları yakınında seyir hakları ve özgürlüklerini teyit ettiği' savunuldu.

Açıklamaya göre operasyondan sonra USS Milius gemisi 'hak ihlali yapılan bölgeyi terk ederek Güney Çin Denizi'ndeki operasyonlarına devam etti'.

Geminin Mischief Kayalıkları çevresindeki 12 deniz millik bir alan içerisinde hareket ettiği belirtildi. Söz konusu alan, Tayvan adasının güney ucundan bin 400 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Öte yandan Çin'e ait savaş uçakları ve savaş gemileri Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını sürdürüyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, Ada çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Müşterek Kılıç" adı verilen askeri tatbikata, kara kuvvetlerine bağlı roket bataryaları, deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemileri, karada konuşlu gemi savar sistemleri, hava kuvvetlerine bağlı savaş jetleri, keşif ve erken uyarı uçakları ile roket kuvvetlerine bağlı güdümlü füze sistemlerini kontrol eden birliklerin katıldığı bildirilmişti.