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Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini askıya aldı

Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini askıya aldı
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Suudi Arabistan'ın, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken İsrail ile normalleşme görüşmelerini durdurduğu bildirildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Suudi Arabistan'dan bir adım geldi.

AFP'nin aktardığına göre, Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme görüşmelerini durdurdu.

AFP'ye konuşan kaynaklar, "Suudi Arabistan olası normalleşme görüşmelerini durdurma kararı aldı" dedi.

Kaynaklar, alınan karardan "ABD'li yetkililerin bilgilendirildiğini" aktardı.

Etiketler suudi arabistan israil normalleşme
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