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  3. 10 Ağustos 2019 12:21

Tanzanya'da petrol tankeri patladı: Çok sayıda ölü var

Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin tankerden petrol almaya çalıştığı belirtildi.

Tanzanya'da petrol tankeri patladı: Çok sayıda ölü var
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Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu en az 57 kişi yaşamını yitirdi.

Eski başkent ve ülkenin en büyük kenti Darüsselam'a 200 kilometre uzaklıktaki Morogoro kentinde, sabah saatlerinde bir kazaya karışan petrol tankerinde sızıntı meydana geldi.

Sızan petrolu bidonlara doldurmaya çalışan çok sayıda kişi tankerin etrafına toplandığı sırada patlama meydana geldi.

Bölge Polis Komiseri Steven Kabwe, yerel Azam TV'ye yaptığı açıklamada, patlamada 57 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının tedavi altında olduğunu belirtti.

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