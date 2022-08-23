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Tayland'da eskort dehşeti! Turistin kulağını koparıp yuttu

Tayland'da eskort dehşeti! Turistin kulağını koparıp yuttu

Tayland'da sarhoş bir eskort, öpme bahanesiyle yaklaştığı 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp yuttu.

Tayland'ın Pattaya kentinde gece saatlerinde arkası açık bir otobüsle gezintiye çıkan 55 yaşındaki tatilci, eskortların olduğu bölgeden geçerken arkadaşlarıyla birlikte durdu. Bu sırada sarhoş olan 25 yaşındaki bir eskort, öpme bahanesiyle tatilcinin kulağına doğru eğildi.

KULAĞINI ISIRINCA ÇIĞLIĞI BASTI
Ancak eskort, adamın kulağını öpmek yerine kopardı ve ardından uzaklaşarak kulağı yuttu. Turistin kanlar içerisinde kaldığını gören arkadaşları ise hemen polise haber verdi. Polis kısa süre içerisinde olay yerine geldi.

GÖZALTINA ALINDI
Kulağının bir kısmı kopan adam hastaneye kaldırılırken, sarhoş kadın da polis ekipleri tarafından sakinleştirilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler tayland eskort sarhoş kulak
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