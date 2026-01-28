  1. Anasayfa
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: ''Devasa bir filo ilerliyor, zaman daralıyor''

Trump'tan İran'a bir tehdit daha: ''Devasa bir filo ilerliyor, zaman daralıyor''
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru gönderilen filonun hızla ilerlediğini belirterek, ''Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor. Daha önce İran’a söylediğim gibi, anlaşma yapın.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir kez daha İran'ı tehdit etti. Devasa bir filonun çok hızlı bir şekilde İran'a doğru ilerlediğini vurgulayan Trump, "Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar.'' dedi.

Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"İran’a doğru devasa bir filo ilerliyor. Çok hızlı, büyük güçle, coşkuyla ve kararlılıkla hareket ediyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğinde ilerliyor. Venezuela’ya yapıldığı gibi bu filo da görevini hızla ve gerekirse şiddet kullanarak yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli

Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor. Daha önce İran’a söylediğim gibi, anlaşma yapın. Yapmadılar ve operasyon yapıldı, İran’a yönelik büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun tekrar olmasına izin vermeyin"

İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı!
Tıpkı Göbeklitepe'deki gibi! Baraj suları çekildi, 11 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı
Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti''
400 gram altını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti!
Dolu yağışı felakete dönüştü: Araçlar ve tarım alanları zarar gördü!
Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı
Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü'
İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı!
