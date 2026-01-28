Trump'tan İran'a bir tehdit daha: ''Devasa bir filo ilerliyor, zaman daralıyor''

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru gönderilen filonun hızla ilerlediğini belirterek, ''Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor. Daha önce İran’a söylediğim gibi, anlaşma yapın.'' dedi.

Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"İran’a doğru devasa bir filo ilerliyor. Çok hızlı, büyük güçle, coşkuyla ve kararlılıkla hareket ediyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğinde ilerliyor. Venezuela’ya yapıldığı gibi bu filo da görevini hızla ve gerekirse şiddet kullanarak yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli

Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor. Daha önce İran’a söylediğim gibi, anlaşma yapın. Yapmadılar ve operasyon yapıldı, İran’a yönelik büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun tekrar olmasına izin vermeyin"

