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Trump'tan Türk doktor Mehmet Öz'e özel görev

Trump'tan Türk doktor Mehmet Öz'e özel görev
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ABD’de başkanlığı seçimini yeniden kazanan Donald Trump, Türk kökenli doktor Mehmet Öz’ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi’nin başına aday göstereceğini duyurdu.

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump, yeni yılın ilk ayında başlayacağı görevi öncesinde yönetimde görev vereceği isimleri açıklamaya devam ediyor.

Trump, Türk kökenli ABD’li doktor Mehmet Öz’ü de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi başkanlığına önerdi.

Öz, Senato'dan onay alınması gereken bir hükümet görevine aday gösterilen ilk Türk kökenli isim oldu. Mehmet Öz, Senata’dan geçmesi durumunda yaklaşık 100 milyon ABD vatandaşının sağlık sigorta işlemlerini yöneten kurumun yetkilisi olacak.

Trump, Dr. Öz’ün adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Amerika bir sağlık kriziyle karşı karşıya ve Dr. Öz’den daha yetkin bir doktor bulunamaz. Onun liderliğinde Amerika’yı yeniden sağlıklı yapacağız,” ifadelerini kullandı.

Etiketler donald trump mehmet öz abd Beyaz Saray
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