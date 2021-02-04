Türkiye'den nükleer silah anlaşması için ilk açıklama

İki nükleer güç ABD ve Rusya, "START" olarak bilinen Stratejik Silahları Azaltma Anlaşmasını uztma kararı aldı.

5 Şubat 2021'de süresi dolan anlaşma 2026 yılına kadar uzatıldı.

Anlaşma Moskova'nın ardından Washington'da da onaylanarak yürürlüğe girdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşma kapsamında Rusya’nın kıtalararası balistik füzeleri, denizaltından fırlatılan balistik füzeleri ve bombardıman uçaklarının sınırlandırılacağını kaydetti.

"Sınırlandırılmamış bir nükleer rekabet hepimizi tehlikeye atacaktır." diyen Blinken,, Anlaşma ile ABD ve müttefiklerinin yanı sıra dünyanın daha güvenli bir yer olduğunu ifade etti.

Blinken ayrıca, Çinle de nükleer silahları kontrol çalışmalarını başlatacaklarını söyledi.

Türkiye ve NATO anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, anlaşmanın küresel öneme sahip olduğunu vurguladı.

Aksoy, "Atılan adımın küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Eski Başkan Donald Trump, 2020'de anlaşmayı geçici olarak uzatılması müzakerelerinde anlaşmaya Çin'i de dahil etmeye çalışmış ancak Pekin yönetimi teklifi geri çevirmişti.