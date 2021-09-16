Tuvalette doğurdu, tuvalet kağıdıyla boğup öldürdü

Japonya'da havalimanının tuvaletinde doğum yapan 23 yaşındaki genç kadın ailesinden korktuğu için bebeğini tuvalet kağıdıyla boğarak öldürdü.

Japonya'da ailesinden 23 yaşındaki Koyuri Kitai isimli kadının, Kobe şehrinden Tokyo'ya uçakla gittiği sırada uçak havalimanına indikten sancılanmaya başladı.

Hamile kaldığını ailesinden saklayan genç anne, havalimanının tuvaletinde doğum yaptı. Koyuri, havalimanı tuvaletinde bebeğinin boğazına tuvalet kağıdı sıkıştırarak öldürdü. Öldürdüğü bebeğini daha sonra bir parka gömdü.

Koyuri Kitai mahkemede ailesinden hamileliğini gizlediğini, doğum sırasında büyük panik yaşadığını ve ne yapacağını bilmediği için o anki ruh haliyle bebeğini tuvalette öldürdüğünü söyledi. Yargılanan Koyuri, suçlu bulunması durumunda beş yıl hapis cezası alacak.