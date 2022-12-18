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Ukrayna'yı işgale devam eden Putin: ''Dünyayı daha adil hale getireceğiz''

Ukrayna'yı işgale devam eden Putin: ''Dünyayı daha adil hale getireceğiz''
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Rusya lideri Putin, şu anda ülkesinde ve dünya genelinde meydana gelen tüm değişikliklerin daha iyiye yol açtığına ve Rusya’nın eylemleriyle dünyayı daha adil hale getirebileceğine olan inancını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Çocuk ve Gençlik Hareketinin ilk kongresinin katılımcılarına video mesaj ile seslendi. Rus lider, ülkede ve dünyada meydana gelen tüm değişikliklerin daha iyiye yol açtığını ve Rusya’nın eylemleriyle dünyayı herkesin eşit olduğu, daha adil hale getirebileceğini belirtti.

“Büyük değişikliklerin sadece Rusya'da olmadığını muhakkak biliyorsunuz. Tüm dünya değişiyor. Bu değişikliklerin daha iyiye yol açan değişiklikler olduğuna inanıyorum ve yaptığımız işlerle, eylemlerimizle, kararlılığımızla ve aynı zamanda niyetimizin, planlarımızın, ilkelerimizin açıklığıyla dünyayı daha adil hale getirebileceğimizi umuyorum” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm insanların gerçek anlamda eşit olduğu, herkesin saygı görme, geleneklerini takip etme, kendi öz dilini konuşma, atalarını onurlandırma hakkına sahip olduğu ve kişinin hangi koşullarda yetiştiğine ve nasıl bir aileden geldiğine bakılmaksızın, herkesin kendini azami olarak değerlendirme imkanına sahip olduğu bir dünya.”

 

Etiketler putin rusya ukrayna dünya
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