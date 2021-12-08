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Uzaya çıkan ilk Adanalı o olacak

Uzaya çıkan ilk Adanalı o olacak

NASA’nın 12 bin kişi arasından seçtiği 10 astronot adayından biri Deniz Burnham oldu. 36 yaşındaki ‘Adanalı’ uzaya çıkmak için eğitim alacak.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 12 bin kişi arasından yeni astronot adaylarını belirledi. 6 erkek ve 4 kadından oluşan astronot adayları arasında Adana'daki İncirlik Üssü'nde doğan 36 yaşındaki Deniz Burnham da yer aldı. Alaska'da yaşayan, mühendislik ve pilotluk eğitimi alan Burnham, ABD ordusunda da görev yapıyordu. Burnham, 9 arkadaşıyla 2 yıllık zorlu bir eğitim sürecine başlayacak. Başarılı olursa uzay görevleri için atanabilecek. NASA'da görev yapan Dr. Umut Yıldız ise sosyal medyadan “Tebrikler!  Bu arada NATO üssünde doğanlar da Adanalı mı sayılıyor?” yazdı.

Etiketler Deniz Burnham nasa
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