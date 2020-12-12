Vizontele filmi gerçek oldu! Akü de yok...

Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filmindeki sahnenin bir benzeri İngiltere West Bromwich'te yaşandı. Evinde uyuyan adam, uyandığında hayatının şokunu yaşadı. Hırsızlar Mercedes marka otomobilinin her şeyini çalmıştı. Kaputtan aküye, koltuklardan lastiklere kadar götürülmüştü.

Gece 04.00 sıralarında gerçekleşen olayda mahalle sakinleri de büyük şok yaşadı. Bir komşu 04.50 gibi iki kişinin otomobilin yanında olduğunu ve bir şeylerle uğraştığını fark etti.

Hemen alarma bastı ve o sırada hırsızlar her şeyi bitirdiği için kendi otomobillerine atlayarak olay yerinden uzaklaştı. Hemen dışarıya çıkan adam gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı.



Otomobilinin kaputundan lastiklerine, aküsünden koltuklarına kadar her şeyi sökülerek alınmıştı. "Yaşadığım büyük bir şok ve ne yapacağımı bilmiyorum. Otomobilimle günlük 13 saat çalışıyordum. Şimdi çok zor durumda kalacağım" diyen adam olayın kapısının önünde gerçekleşmiş olmasının herkesi tedirgin ettiğini söyledi.

Paul Hampton isimli talihsiz adam, emniyet ekiplerinin inceleme için geldiklerini ancak hırsızların profesyonel bir şekilde parmak izi bırakmadan olay yerini terk ettiklerini söyledi.



Otomobilinin tüm parçalarını çalan hırsızların yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 1000 sterlin ödül vereceğini açıklayan Hampton, aracının şu andaki değerinin 28 bin sterlin olduğunu ifade etti.