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Yağmur sonrası sel ve heyelan yıkıp geçti! O anlar kamerada

Japonya’da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle Atami şehrinde en az 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi. Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.

Japonya'da etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli yağış birçok bölgede sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, yerel otoriteler de olası nehir taşkınları ve yıldırım tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde meydana gelen heyelanın ardından en az 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi. Bölge valiliğinden yapılan açıklamada, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, yerel otoritelerin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) takviye personel talebinde bulunduğu öğrenildi.

Etiketler sel heyelan yağmur felaket video
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