Yanlışlıkla kendi askerlerini vurdular !

DEAŞ kalkışması nedeniyle sıkıyönetim ilan edilen Filipinler'in Mindanao eyaletinde savaş uçakları yanlışlıkla kendi askerlerini vurdu

Filipinler'de sıkıyönetim ilan edilen Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde ordu ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları arasındaki çatışmalarda 10 askerin dost ateşinde hayatını kaybettiği bildirildi.



Yerel medyadaki haberlere göre, Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, katıldığı bir etkinlikte, dün dost ateşinde 10 askerin hayatını kaybettiğini, 8 askerin yaralandığını söyledi.



Lorenzana, askerlerin ordunun, geçen hafta sıkıyönetim ilan edilen Mindanao'nun Marawi kentinde DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütüne karşı düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Bakan Lorenzana, kazanın yaşandığı anda orduya ait iki uçağın havada olduğunu ve bunlardan ilkinin hedefleri vurduğunu ancak ikinci uçağın tamamen ıskalayarak kendi askerlerini vurduğunu aktardı.



Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Filipinler Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, Marawi'de bir jetle militanların mevzilerinin bombaladığı sırada, bir bombanın kentteki binaların kontrolünü ele geçiren militanlarla yakın mesafede çatışan ordu birliğine atıldığını söyledi.



Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano'nun dost ateşiyle ilgili soruşturma başlattığına dikkati çeken Padilla, "Sıkı prosedürler izlenmesine rağmen, bir dost ateşinin kendi birliklerini vurması durumu en iyi silahlı kuvvetlerde bile olabiliyor." dedi.



Bu arada yetkililer, Marawi'de 23 Mayıs'tan bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin sayısının en az 25'e, militanların da 120'ye yükseldiğini açıkladı. Çatışmalarda ayrıca 5 polis yaşamını yitirdi.



YABANCI SAVAŞÇILAR



Savunma Bakanı Lorenzana, basın toplantısında, Marawi'deki çatışmalarda öldürülen militanlar arasında 8 "yabancı savaşçı" olduğunu bildirdi. Lorenzana, söz konusu 8 militanın arasında bir Çeçen, bir Yemenli, Malezyalılar ve Endonezyalılar olduğunu söyledi.



Lorenzana, öldürülen militanlardan 25'inin de Filipinli olduğunun tespit edildiğini belirtti.



Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abell, 23 Mayıs'ta resmi ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Marawi'de "kalkışma olduğu gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti.



Duterte, Maute'nin Marawi'yi kuşatmasının ardından Moskova'daki resmi ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmüştü. Savunma Bakanı Delfin Lorenzana da ordunun, Marawi'deki bir terörist elebaşına yönelik düzenlediği baskının, militanlar ile askerler arasında çatışma çıkmasına neden olduğunu belirtmişti.



Duterte, cuma günü Marawi yakınlarında Iligan kentinde askeri birliklere hitaben yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin izin belgesi olmadan istediği herkesi gözaltına alabileceğini duyurmuştu.