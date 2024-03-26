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Yük gemisinin çarptığı köprü çöktü! O anlar kamerada

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ABD’de bulunan Francis Scott Key Köprüsü büyük bir teknenin çarpması sonucu çöktü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD’nin Maryland eyaletinin en büyük şehri olan Baltimore’da bulunan Francis Scott Key Köprüsü, bir teknenin çarpması sonucu yıkıldı.

Yerel saat ile 1:30 sularında büyük bir teknenin köprüye çarptığı, batmadan önce alev aldığı ve çok sayıda aracın aşağıdaki suya düşmesine neden olduğu bildirildi.

ABD’de bulunan Francis Scott Key Köprüsü büyük bir teknenin çarpması sonucu çöktü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olayla ilgili gelişmeler takip edilirken yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler abd baltimore francis scott key francis scott key köprüsü gemi yük gemisi
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