Yük gemisinin çarptığı köprü çöktü! O anlar kamerada
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ABD’de bulunan Francis Scott Key Köprüsü büyük bir teknenin çarpması sonucu çöktü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
ABD’nin Maryland eyaletinin en büyük şehri olan Baltimore’da bulunan Francis Scott Key Köprüsü, bir teknenin çarpması sonucu yıkıldı.
Yerel saat ile 1:30 sularında büyük bir teknenin köprüye çarptığı, batmadan önce alev aldığı ve çok sayıda aracın aşağıdaki suya düşmesine neden olduğu bildirildi.
Olayla ilgili gelişmeler takip edilirken yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol