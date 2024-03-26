Yük gemisinin çarptığı köprü çöktü! O anlar kamerada

ABD’de bulunan Francis Scott Key Köprüsü büyük bir teknenin çarpması sonucu çöktü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD’nin Maryland eyaletinin en büyük şehri olan Baltimore’da bulunan Francis Scott Key Köprüsü, bir teknenin çarpması sonucu yıkıldı.

Yerel saat ile 1:30 sularında büyük bir teknenin köprüye çarptığı, batmadan önce alev aldığı ve çok sayıda aracın aşağıdaki suya düşmesine neden olduğu bildirildi.

Olayla ilgili gelişmeler takip edilirken yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.