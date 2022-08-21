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Yunanistan'ın ''Türkleri titretecek'' dediği İHA alay konusu oldu

Yunanistan'ın ''Türkleri titretecek'' dediği İHA alay konusu oldu

Yunanistan'da yerli olarak geliştirilen İHA, ''Türkleri titretecek'' ifadeleriyle duyuruldu. Türkiye'nin yerli SİHA'sı Bayraktar'a rakip olmayı amaçlayan İHA sosyal medyada espri konusu oldu.

Dünyada insansız hava aracı teknolojisinde söz sahibi olan ve SİHA'larıyla her savaşta adından söz ettiren Türkiye'ye bir rakip daha çıktı. Yunanistan'da 3 üniversitenin girişimiyle bir İHA tasarlandı. Yaklaşık 2 saat havada kalabilen İHA'nın, Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya rakip olacağı ifade edildi.

"TÜRKLERİ TİTRETECEK"
Yunan gazeteleri ise henüz tamamlanamayan İHA'yı "Türkleri titretecek İHA" olarak okuyucularına duyurdu. Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONSU OLDU

Twitter'da çok sayıda kullanıcı Yunanlıların İHA'sının Türk İHA ve SİHA'larıyla yarışamayacağını esprili bir şekilde dile getirdi. Konu kısa sürede güdeme yerleşti.

Etiketler yunanistan yerli iha
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