Zelenskiy'in talebine Biden'dan ret

Zelenskiy, NATO üyelerinden Rusya Hava Kuvvetleri'ni durdurmak için bir 'uçuşa yasak bölge' ilan etmesi isteği Biden tarafından reddedildi.

Belarus'taki ilk müzakerelerde ilerleme kaydedilememesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, "Ateşkes hakkında anlamlı görüşmeler yapılabilmesi için Rusya'nın Ukrayna şehirlerini bombalamayı bırakması gerektiğini" söyledi.

T24'ün aktardığına göre yoğun koruma altındaki bir hükümet yerleşkesinde CNN ve Reuters'a konuşan Zelenskiy, NATO üyelerinden Rusya Hava Kuvvetleri'ni durdurmak için bir 'uçuşa yasak bölge' ilan etmesini istedi. Ukrayna lideri, bunun sadece bir 'önlem' olacağını ve NATO'yu savaşa çekmeyeceğini belirtti. Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine "böyle bir önlem için doğru zaman olmadığını" söylediğini belirtti.

Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'nın üyeliğine kapıyı kapatması durumunda askeri ittifaktan bağlayıcı güvenlik garantileri isteyeceklerini belirtti. Ukrayna lideri, "Bunlar toprak bütünlüğümüzün ve sınırlarımızın korunacağına; komşularımızla özel ilişkilerimiz olacağına ve garantörlerin güvenliğimizi sağlayacağına dair yasal olarak bağlayıcı garantiler olmalıdır" dedi.

Ukrayna lideri, Biden'dan bu akşam yapacağı 'ulusa sesleniş' konuşmasında "işe yarar mesajlar vermesini isteyeceğini ve hamlelerle desteklenmeyecek açıklamalardan kaçınmasını çağrısı yaptığını" söyledi.

Zelenskiy, "Durum çok ciddi. Ben bir filmde değilim" dedi. 44 yaşındaki Devlet Başkanı, "Eğer Ukrayna düşerse bütün bu Rus askerler sizin NATO üyesi ülkelerinizin sınırlarında olacak. Aynı sorunla siz karşı karşıya olacaksınız " diye konuştu.

Ukraynalı lider, yeni günlük rutiniyle ilgili konuşurken, "Çalışıyorum ve uyuyorum" dedi. Reuters muhabiri, "İki gündür çocuklarımı görmedim" diyen Zelenskiy'nin duygulandığını belirtti.

Zelenskiy, "Sonuna kadar savaşacağız" dedi.