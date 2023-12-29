1 Ocak'tan sonra KKM hesabı açılamayacak

AK Parti iktidarının tartışmalı Kur Korumalı Mevduat hesapları kararında sona gelindi. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle artık yeni KKM hesabı açılamayacak.

AK Parti iktidarının tartışmalı Kur Korumalı Mevduat hesapları kararında sona gelindi. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle artık yeni KKM hesabı açılamayacak.

Yeni alınan karara göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.

Ancak döviz dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

Dolar kurunu kontrol altında tutmak için yürürlüğe giren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki paranın toplamı 2,5 trilyon lirayı aştı. Bu miktar 121,6 milyar Amerikan dolarına karşılık geliyor.

BDDK verilerine göre KKM 3.4 trilyon TL rekoruna ulaştıktan sonra 22 Aralık itibarıyla 2,65 trilyon TL seviyesinde. KKM'nin para birimi dağılımına ilişkin bir veri bulunmasa da büyük bölümünü dövizden dönüşümlü mevduattan oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ''Aşamalı olarak çıkılacak" demişti

TBMM Genel Kurulunda, 2024 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine ilişkin, "Belli bir tarih perspektifiyle yapılan yasal düzenlemeyle bu mekanizma başladı, bulunduğu dönemde görevini icra etti ve şimdi bu mekanizmadan finansal piyasalarımızda bir istikrarsızlığa yol açmadan aşamalı, sağlıklı bir şekilde çıkış sürecini devam ettiriyoruz. 2024 yılı boyunca da bu çıkış süreci aşamalı bir şekilde devam edecektir" demişti.

KKM'den 30 milyar lira daha çıktı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarda gerileme 22 Aralık ile biten haftada da devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre söz konusu hesapların toplam tutarı 2 trilyon 682 milyar TL'den 2 trilyon 651,8 milyar TL'ye düştü.

Krediler 11 trilyon 374 milyar TL'den 11 trilyon 479,5 milyar TL'ye yükseldi. Mevduat 14 trilyon 466 milyar TL'den 14 trilyon 674 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar, 175,7 milyar TL'den 175,1 milyar TL'ye geriledi. Tüketici kredileri 1 trilyon 481 milyar TL'den 1 trilyon 497,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları ise 1 trilyon 80 milyar TL'den 99,8 milyar TL'ye yükseldi.