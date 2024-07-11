ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon, haziran ayında yıllık bazda yüzde 3 artış kaydetti.

Mayıs ayında yıllık artış yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşirken, haziran ayına yönelik piyasanın artış beklentisi ise yüzde 3,1 seviyesinde ölçülmüştü.

Aylık bazda fiyatlarda düşüş yaşandı

Öte yandan tüketici fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,1 düşüş yaşandı. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 0,1 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 3,3 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,4 olarak belirlenmişti.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi gerilemişti

New York Fed’in haziran ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nde ise tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin düştüğü görülmüştü.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, haziran 0,2 puan azalışla yüzde 3 olmuştu.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,1 puan artışla yüzde 2,9'a çıkarken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 3’ten yüzde 2,8'e inmişti.