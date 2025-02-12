ABD'de yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de piyasaların merakla beklediği yılın ilk enflasyon verisi açıklandı. ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 3 artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3 ile beklentileri aştı. Piyasalarda enflasyonun yüzde 2,9 geleceği tahmin ediliyordu.

Enflasyon aylık bazda da yüzde 0,5 yükseldi.

Çekirdek enflasyon tarafında da beklentilerin üzerine çıkıldı. Yıllık çekirdek enflasyon, yüzde 3.3 artış gösterdi. Beklentiler yüzde 3,1 geleceği yönündeydi.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Ocak'ta aylık olarak yüzde 0,4 ile yüzde 0,3'lük beklentilerin üzerinde arttı.

Enflasyon verisinin ardından faiz indirimi beklentileri eylül ayından aralık ayına ötelendi.