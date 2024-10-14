AK Parti'nin savunma fonu vergilerinde hane başı ödenecek ortalama tutar hesaplandı

AK Parti iktidarının Savunma Sanayi Destek Fonu için ek vergi hamlesinde Türkiye 100 bin TL üzerindeki kredi kartlarına ödenecek olan 750 TL'lik ek vergiyi konuşurken, Savunma Sanayi Destek Fonu için hane başına ödenecek ortalama tutar hesaplandı.

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni Savunma Sanayi Destek Fonu için ek vergi düzenlemesine ilişkin yasa teklifi limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kart sahiplerinden alınması öngörülen 750 TL'lik ek vergi ile gündemdeki yerini korumaya devam ederken, elde edilecek gelirin toplam büyüklüğü ve hane başına ödenecek ortalama tutar hesaplandı.

İktidarın ek vergi teklifinde limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 TL katılma payı ödeyecek. Noterlerde ise taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak. Ayrıca drone ve kol saatlerinden yüzde 20 ÖTV alınacak. 100 cc altı motosikletler de MTV kapsamına girecek.

Taslakta dikkati çeken bir başka madde de pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan memurlar ve noterlerin payı ödemekle yükümlü olanlar ile tüm işlemlerden sorumlu olması.

Habertürk’te yer alan habere göre düzenlemenin önemli noktası damga vergisi. Maliye bu yıl 143 milyar lira damga vergisi almayı planlıyor. Bu vergi hemen her resmi işlemden alınıyor fakat fon için alınacak pay en fazla damga vergisi alınan işlemlerden seçilmiş.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar fon payı alınacak. Yıllık alınan 143 milyar lira göz önüne alındığında en az 50 milyar liralık bir kaynak fona aktarılacak.

5 milyon kişi 750 TL ödeyecek

28 milyon kişinin cebinde bulunan kredi kartları ise ikinci en önemli gelir kalemi olacak. Düzenlemede yıllık 750 lira alınacağı söylenen limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartı sahibi sayısı yaklaşık 5 milyon kişiden tehsil edilecek. Bu durum sadece kart limiti olduğu için vatandaşların 23 milyar 750 milyon lira fon payı ödeyeceğini gösteriyor.

Tapu ve gayrimenkul satışından 2,6 milyar TL

Diğer önemli gelir kalemi ise tapuda araç ve gayrimenkul satışından alınacak paylar olacak. Türkiye'de yıllık 3,1 milyon sıfır ve ikinci el araç ve yaklaşık 1,4 milyon gayrimenkul satılıyor. Bunlar için istenen ek paydan yola çıkarak araç satışından 6,5 ve gayrimenkul satışından 2,6 milyar lira toplanacağı sonucuna ulaşılıyor.

Hane başı 3 bin 724 TL ödenecek

İlgili kalemler toplandığında aktarılacak pay yıllık 63 milyar lira olarak hesaplandı. Türkiye'de çekirdek aileden meydana gelen hane halkı sayısı ise 16 milyon 779 bin 240 seviyesinde. İlgili rakamlarla hesaplama yapıldığında savunma fonuna hane başına 3 bin 724 lira pay aktarılacak.

Kartı iptal edene geri ödeme de yok

Öte yandan TBMM'ye sunulan Savunma Sanayi Fonu'nu desteklemek amacıyla kredi kartı sahiplerinden alınacak 750 TL'lik katkı payının ne zaman tahsil edileceği belli oldu. Buna göre, limiti 100 bin lirayı geçen kartlardan yapılacak kesinti her yıl 5 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, 100 bin lira ve üzeri limitli kart sahiplerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık katkı payı kartın iptal edilmesi halinde iade edilmeyecek.

Bir karta bağlı oluşturulan ek kartlar ve sanat kartlar için katkı payı alınmayacak.

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