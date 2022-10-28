  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine çıktı

Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine çıktı

Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine çıktı
Güncelleme:

Almanya'da enflasyon yıllık bazda yüzde 10.4'a yükselerek 71 yılın zirvesine çıktı.

Ekim ayında Almanya'nın enflasyonu yıllık yüzde 10,4'e yükseldi. Aylık tüketici fiyatları endeksi de yüzde 0,9 oranında arttı. Enflasyon son 71 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Beklentiler ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 10,1 olarak gerçekleşmişti.

AB uyumlu tüketici fiyatları aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 11,6 oldu. Beklentiler ise aylık yüzde 0,6 yıllık da yüzde 10,9 olarak gerçekleşmişti.

Etiketler almanya enflasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Liste güncellendi! Süper Lig'in en değerli yıldızları belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor! ''AK Parti'de 28 vekil kapının ağzında''
Ümit Özdağ ''koşulsuz'' destekleyecekleri adayı açıkladı
Açılışa saatler kaldı... TOGG fabrikasında hazırlıklar tamam!
400 yıllık bebek mumyanın sırrı çözüldü
Yatağında ölü bulunan genç kızın katili anne ve babası çıktı
Diyanet, Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı'nı yok saydı
Aydın Doğan canlı yayına bağlandı, ''pijama'' olayını anlattı
Ahtapot sanıp kucağına aldı! Saniyeler sonra kendini denizde buldu
Bankadan balya balya para çalan hırsız kamerada