Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine çıktı

Almanya'da enflasyon yıllık bazda yüzde 10.4'a yükselerek 71 yılın zirvesine çıktı.

Ekim ayında Almanya'nın enflasyonu yıllık yüzde 10,4'e yükseldi. Aylık tüketici fiyatları endeksi de yüzde 0,9 oranında arttı. Enflasyon son 71 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Beklentiler ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 10,1 olarak gerçekleşmişti.

AB uyumlu tüketici fiyatları aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 11,6 oldu. Beklentiler ise aylık yüzde 0,6 yıllık da yüzde 10,9 olarak gerçekleşmişti.