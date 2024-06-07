Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün nedeni belli oldu

Dün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi bugün ise ABD tarım dışı istihdam verisi altın fiyatlarında sert hareketlere neden oldu.

Yatırımcının güvenli limanı olarak bilinen altın, 2024 yılında rekor seviyeye ulaşarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ancak son günlerde altın fiyatlarındaki dalgalanma baş döndürüyor. Merkez bankalarının alacağı faiz indirimi kararına odaklanan altın, Fed'in kararını büyük merakla bekliyor. Bunun dışında altın fiyatlarını doğrudan etkileyen tarım dışı istihdam verisi açıklandı ve ekonomistlerin tahminlerinin üzerinde geldi.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ PİYASALARI SALLADI

ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 272 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıktı.

Buna göre tarım dışı istihdam verisi mayıs ayında 272 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi ise tarım dışı istihdamın 182 bin seviyesinde ölçülmesiydi.

Piyasa beklentisi yüzde 3,9 olan işsizlik oranı ise yüzde 4 seviyesinde ölçüldü. Nisan ayında işsizlik yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış yine beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, mayıs ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

Beklentileri aşan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın ise ilk tepki olarak 2335 dolardan 2315 dolara kadar geriledi. Saat 17.00 itibariyle altının ons fiyatı 2.310 dolardan işlem görüyor.

Güne 2.459 liradan başlayan gram altın ise istihdam verisinin ardından 2.394 liraya çekildi. Çeyrek altın 3.963 liradan, cumhuriyet altını ise 16.356 liradan alıcı buluyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRMİŞTİ

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine gitti ve üç temel politika faizini 25 baz puan düşürerek, refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirim kararının açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, bankanın faiz indirimlerinin hızı ve zamanı konusunda dikkatli olacağını belirterek, "Faiz indirimleri verilere bağlı olacak ve çok belirsiz olan şey, hangi hızda ilerlediğimiz ve bunun ne kadar zaman alacağı." ifadelerini kullandı.

Lagarde, yurt içi fiyat baskılarının güçlü olmaya devam ettiğini ve enflasyonun gelecek yıl da hedefin üzerinde kalacak gibi göründüğünü dile getirerek, "Enflasyonla mücadeleyi çok ciddiye alıyoruz." dedi.

Bankanın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılana kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasında hiç şüphelerinin olmadığını söyleyen Lagarde, jeopolitik risklerin artmasının da gelecek dönemi belirsiz hale getirdiğini aktardı.