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Arap sermayesi şehir hastanelerine talip oldu

Arap sermayesi şehir hastanelerine talip oldu
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 22 şehir hastanesinden birinin Körfezli bir Arap yatırımcıya satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etmiş BAE ile Türkiye arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Bloomberg News'e konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 22 şehir hastanesinden birinin Körfezli bir Arap yatırımcıya satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Dağlıoğlu, diğerlerinin de bunu takip edebileceğini ifade etti.

Ahmet Burak Dağlıoğlu, 2024 yılında en az bir otomobil üreticisi de dahil olmak üzere Türkiye'ye 13 milyar ila 15 milyar dolar arasında doğrudan yabancı yatırım gelmesini beklediğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçtiğimiz temmuz ayında, enerjiden savunmaya uzanan 50 milyar doları aşkın bir paket kapsamında yatırım sözü verdiği Türk sektörleri arasında, sağlık da yer alıyordu. 

Ancak henüz önemli anlaşmalar ortaya çıkmadı.

Bloomberg

Etiketler şehir hastanesi araplar arap sermayesi bae birleşik arap emirlikleri
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