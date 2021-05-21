Bakan açıkladı: Çiftçilere verilen destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada çiftçilere verilecek desteğin bugün hesaplara yatacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ DE VERİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıklamasında, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Hububat, baklagil, dane mısır desteği için 61 bin 496 üreticimize 289 milyon 48 bin TL ödenecek. Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek." ifadelerini kullandı.