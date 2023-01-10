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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Meclis'e ne zaman gelecek?

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Meclis'e ne zaman gelecek?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinde teknik çalışmanın tamamlandığını belirterek, ''Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soruya yanıt verdi.

Dünkü Kabine Toplantısı sonrası konuşan Bilgin, "Teknik çalışma tamamlandı, meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'YAKINDA' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada EYT'nin yakın zamanda Meclis'e sunulacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

Yasanın çıkmasıyla ilk etapta 2,2 milyonu aşkın kişi emekli olabilecek.

Etiketler çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı eyt düzenlemesi
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