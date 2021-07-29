  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Elvan duyurdu: KDV indirimlerinin süresi uzatıldı

Bakan Elvan duyurdu: KDV indirimlerinin süresi uzatıldı

Bakan Elvan duyurdu: KDV indirimlerinin süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, son 1 yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzattıklarını bildirdi.

Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Etiketler kdv kdv indirimi bakan evlan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'da bir ilçede daha durum vahim: Evlerin yüzde 80'i yandı
Ankara uyuma! Türkiye'ye böyle sızıyorlar
''Bu pazar seçim olsa, Pazartesi sabahı...''
Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler otellere sıçradı
Çözüm süreci için Erdoğan ile el ele kürsüye çıkmıştı, şimdi Türkiye'yi düşman ilan etti!
İstismardan hapis cezası alan sözde şeyhin WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası ''iyileşemedim'' diyenler dikkat! Uzun Kovid'in sırrı çözüldü
Danıştay'dan büyük müjde! O vergi iptal edildi
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi
Süleyman Soylu: ''İddialıyım, göstersinler adımı değiştiririm!''