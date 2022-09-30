Bakan Kirişçi duyurdu: Artık e-devlet'ten yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerinin 1 Ekim’den itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurmuştu. Kirişçi, sistemi bu geceden itibaren hizmete alacaklarını bildirdi.

E-Devlet üzerinden çiftçilere yeni hizmet başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yeni uygulamanın bu geceden itibaren başlayacağını duyurdu.

2 MİLYON ÇİFTÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Bakan Krişçi, "Bugün itibarıyla 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alıyoruz." dedi.

Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle geçmiş dönemde tespit edilen bazı aksaklıkları düzelttiklerini belirterek şunları söyledi:

"2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı ÇKS'ye başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistemi, bugün gece yarısı 00.00'dan itibaren hizmete açıyoruz. ÇKS'deki başvuru süreç ve şartlarında getirilen düzenlemeyle dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlanmıştır. Yani çiftçimiz, dijital çağın imkanlarından faydalanacak, daha kolay bir süreç izleyerek başvurusunu yapacak ve Bakanlığımız da ÇKS verilerini kullanarak üretim planlamasına zemin hazırlayacak."

e-Devlet Kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek çiftçilerin yararlanacağını ifade eden Kirişci, sistemin, çiftçilerin kullanabileceği basit bir iş akışından oluştuğunu dile getirdi.

Hem gerçek hem de tüzel kişiliği haiz çiftçilerin yararlanacağı sistemin kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlandığını belirten Kirişci, "e-Devlet Kapısı'ndan başvuruların süreç içinde gelişerek çiftçimizin iş yükünü azaltacak şekilde güncelleneceğini hep birlikte göreceğiz. Bu arada e-Devlet'ten başvurunun çiftçilerimiz için bir seçenek olduğunu, isteyen çiftçilerimizin il veya ilçe müdürlükleri üzerinden de başvuru yapabileceklerini ifade etmek isterim. Ürün beyan formlarındaki muhtar ve 2 azanın imzası, muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda çiftçilerimizin başvuru sürecini sadeleştirmek amacıyla kaldırılmıştır." diye konuştu.

"2023 ÜRETİM YILI İÇİN BAŞVURULAR 31 ARALIK'TA SONA ERECEK"

Kirişci, ziraat odalarından her yıl alınan "çiftçi belgesi"nin, sadece ÇKS'ye ilk defa başvuran çiftçilerden isteneceğini de söyleyerek şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz bize başvurusunu yaparken aktif olarak ziraat odasına üye olduğunu da beyan edeceklerdir. Halen 1 Eylül'de başlayıp sonraki yılın 30 Haziran'ında son bulan, yani 10 ay süreyle devam eden başvuru süresi, başarılı bir üretim planlaması yapılabilmesi için 4 aya düşürülmüştür. Yani 2023 üretim yılı için başvurular 1 Eylül 2022 tarihinde başlamıştır ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Her yıl başvuru tarihleri bu şekilde uygulanacaktır. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan çiftçilerimiz, ürün değişiklik bildirimlerini şubat ayı içinde yapabilecektir."

Üretim yılına ilişkin başvuru yapan çiftçilerin, e-Devlet üzerinden ÇKS belgesi alabileceklerini belirten Kirişci, bu belgenin resmi nitelikte olacağını, ayrıca bir onay aşamasına ihtiyaç duyulmayacağını ifade etti.

ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

Kirişci, e-Devlet üzerinden alınacak ÇKS belgelerinden ücret talep edilmeyeceğini, çiftçilerin, arazi büyüklüklerine göre 9 ile 39 lira arasında değişen ve ÇKS başvurusunu yaparken ödedikleri başvuru ücretlerinin, beyan etmeleri halinde kendilerine verilecek tarımsal destek ödemesinden karşılanacağını söyledi.

e-Devlet üzerinden müracaatı örnek bir başvuru işlemi gerçekleştirerek anlatan Kirişci, "Tarım Cebimde" mobil uygulamasının da en kısa sürede hizmete sunulacağını bildirdi.