  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Nebati duyurdu: Girişimcilere düşük faizli kredi desteği geliyor

Bakan Nebati duyurdu: Girişimcilere düşük faizli kredi desteği geliyor

Bakan Nebati duyurdu: Girişimcilere düşük faizli kredi desteği geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğinin uygun koşullarda devreye alındığını bildirdi.

Nebati, sosyal medya hesabından, "Girişimcilerimize bayram müjdemiz" notuyla yaptığı paylaşımda, "Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişim geniş bir yelpazede sunuluyor.

 

Bu kapsamda, "genç girişimci", "cesur girişimci", "usta girişimci", "tekno girişimci", "halk girişimci" ve "girişimci esnaf" kredileri olmak üzere 6 kategoride finansman destekleri hayata geçiriliyor.


İnfografikte, kredilerden kimlerin faydalanabileceği ve kredi üst limitleri gibi bilgiler de bulunuyor.

Etiketler kredi kredi desteği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yatırımcılardan ''borsada ne alırsan al dönemi'' için dikkat çeken açıklama
İlginç soruya Nihat Hatipoğlu'ndan kahkaha tufanı kopartan yanıt
Bilim insanları kanıtladı! İşte sprem kalitesini bozan yiyecekler
Ersan Şen'den Cem Küçük’e: ''Sen tükürdüğünü yalayan bir insansın''
Araç sürücüleri dikkat! Otomatik zamma 1 gün kaldı
İşte Türkiye’nin en zengin 20 ailesi
Tarih verildi; elektriğe bir büyük zam daha geliyor
Marmara Denizi'nde deprem
''Kaos kapıda'' diyen İslam Memiş'ten ''oltaya gelmeyin'' uyarısı
Sosyal medya kullanıcısı ATV'nin haberi böyle yalanladı