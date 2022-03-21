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Bakan Nebati'den elektrikle ilgili "müjde" gibi açıklama

Bakan Nebati'den elektrikle ilgili "müjde" gibi açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıuurfa'da iş dünyasıyla yapacakları toplantının ardından yeni açıklamalar yapacağını söyleyerek "müjde" verdi.

Nebati, “Enflasyon ilgili bir sıkıntımız var. Hiç merak etmeyin, aşıyoruz, aşacağız. Türk lirasına güveni artırıyoruz. Türkiye ekonomisini faiz ve kur sarmalından çıkardık” dedi.

 ''ELEKTRİK TAMAM İNŞALLAH''
Ayrıca, ilerleyen saatlerde Urfa’da iş dünyasıyla yapacakları toplantının ardından yeni açıklamalar yapacağını da söyleyen Nebati, “Yeni müjdelerimiz var, elektrik tamam inşallah” diye konuştu.

''BÜROKRATİK ENGELLERİN ÜZERİNE GİDECEĞİZ''
''Önümüzü kapatacak bürokratik engellerin üzerine gideceğiz'' diyen Nebati, ''Net söylüyorum, hiç kimse bu ülkenin yatırımcısına engel koyamaz. Biz İstanbul’da fuar yapıp, fuara yurtdışından insanlar gelsin, satış yapalım derken onlar ‘sen niye bürokrasiyle uğraşıyorsun’ deyip, ihracatımızı engellemeye çalışıyorlar. Biz bütün engelleri kaldıracağız. Bizim belediyelerimiz zabıtalarıyla gidip, üreticilerin önünü kesmez'' dedi.

Etiketler bakan nebati müjde açıklama
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