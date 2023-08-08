Bakan Şimşek ile TCMB Başkanı Erkan'ın yatırımcılara anlattıkları ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yabancı yatırımcılarla Cuma günü gerçekleştirdiği konferansta yatırımcılara neler anlattığı ortaya çıktı.

Ekonomi yönetiminin yeni dönemdeki ilk yabancı yatırımcı toplantısını düzenleyen JPMorgan, toplantının yetkililerin piyasayla doğrudan temasa geçmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu, yabancı yatırımcıların kararların gerekçelerini ilk elden öğrenmeye oldukça değer verdiğini söyledi.

50 yabancı yatırımcının katıldığı toplantıyla ilgili Bloomberg HT'ye özel açıklamalarda bulunan JPMorgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, uluslararası yatırımcıların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i uzun yıllardır tanıdıklarını ancak Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak yabancı yatırımcılarla ilk kez bir araya geldiklerini vurguladı.

Burak Kaynak, TCMB Başkanı Erkan'ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını ve ardından başarılı bir soru-cevap seansı gerçekleştirildiğini ifade etti.

JPMorgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, yatırımcıların Türk yetkililerin aldıkları kararların mantığını, gerekçelerini ve hedeflerini ilk elden öğrenmeye gerçekten değer verdiğini ifade ederken, toplantının Türkiye'nin ekonomi politikası yetkilileriyle piyasanın doğrudan iletişime geçmesi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Toplantıda TCMBBaşkanı Erkan'ın "para politikası ve makroekonomik görünüm", Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de "ekonomik görünüm" konulu sunumları bulunmuştu.

Toplantıda ayrıca konuşmacı olarak, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın yanı sıra, Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başkanları da yer almıştı.