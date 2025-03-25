Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımlar atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor'' açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin konuyla ilgili sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor" ifadelerini kullandı. DHA