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Bakan Şimşek: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz

Bakan Şimşek: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa koşulları elverdiği sürece rezerv biriktirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bakan Mehmet Şimşek sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini söyledi.

Şimşek 29 Eylül’de brüt Döviz rezervlerinin haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar olduğunu belirterek “Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurt içi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Şimşek ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini, bu çerçevede Londra’da çok verimli toplantılar yaptıklarını ifade etti.

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı rezerv mehmet şimşek
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