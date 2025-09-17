Bakan Şimşek'ten gündem olacak sözler: ''Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'ye yönelik davaları işaret ederek, '''Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı' ifadelerini kullandı. Şimşek, ''Şimdi içeride bir dava nedeniyle tabii ki belirsizlik oluştu'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30’un altında olduğunu açıkladı. Şimşek, 2026 itibarıyla enflasyonun toplum tarafından daha az hissedileceğini belirtti. A Haber canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, küresel risklerden iç politikaya kadar birçok başlığa değindi. “Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı” 2025 yılının küresel ve yerel anlamda zorluklarla geçtiğini ifade eden Şimşek, “Kuraklık yaşadık, don yaşadık, bölgemizde savaş oldu, Trump’ın ticaret savaşları var. Şimdi içeride bir dava nedeniyle tabii ki belirsizlik oluştu” dedi. CHP’ye yönelik açılan davaların ekonomide belirsizlik oluşturduğunu da vurgulayan Şimşek, yatırımcı açısından siyasi istikrarın önemine dikkat çekti. Savunma sanayii vurgusu Savunma sanayii ihracatında büyük bir potansiyel bulunduğunu kaydeden Şimşek, “İhracatta ilk 10 ülke arasına girebiliriz. Savunma sanayii ihracatında yıldızımız patlıyor” ifadelerini kullandı. Ekonomik büyümenin bu yıl yaklaşık yüzde 3 civarında gerçekleşmesini beklediklerini belirten Bakan Şimşek, ticarette korumacılık ve yapay zekâ teknolojilerinin küresel ekonomide yeni dinamikler oluşturduğunu söyledi.