  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek'ten gündem olacak sözler: ''Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı''

Bakan Şimşek'ten gündem olacak sözler: ''Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı''

Bakan Şimşek'ten gündem olacak sözler: ''Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı''
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'ye yönelik davaları işaret ederek, '''Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı' ifadelerini kullandı. Şimşek, ''Şimdi içeride bir dava nedeniyle tabii ki belirsizlik oluştu'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30’un altında olduğunu açıkladı. Şimşek, 2026 itibarıyla enflasyonun toplum tarafından daha az hissedileceğini belirtti.

A Haber canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, küresel risklerden iç politikaya kadar birçok başlığa değindi.

“Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı”

2025 yılının küresel ve yerel anlamda zorluklarla geçtiğini ifade eden Şimşek, “Kuraklık yaşadık, don yaşadık, bölgemizde savaş oldu, Trump’ın ticaret savaşları var. Şimdi içeride bir dava nedeniyle tabii ki belirsizlik oluştu” dedi.

CHP’ye yönelik açılan davaların ekonomide belirsizlik oluşturduğunu da vurgulayan Şimşek, yatırımcı açısından siyasi istikrarın önemine dikkat çekti.

Savunma sanayii vurgusu

Savunma sanayii ihracatında büyük bir potansiyel bulunduğunu kaydeden Şimşek, “İhracatta ilk 10 ülke arasına girebiliriz. Savunma sanayii ihracatında yıldızımız patlıyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomik büyümenin bu yıl yaklaşık yüzde 3 civarında gerçekleşmesini beklediklerini belirten Bakan Şimşek, ticarette korumacılık ve yapay zekâ teknolojilerinin küresel ekonomide yeni dinamikler oluşturduğunu söyledi.

text-ad
Etiketler mehmet şimşek CHP operasyon dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fatih Terim'e soruldu: ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor ?'' Fatih Terim'e soruldu: ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor ?'' Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tünelinde geri sayım başladı Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tünelinde geri sayım başladı 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene soluğu orada aldı 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene soluğu orada aldı Emekli albay Orkun Özeller gözaltına alındı Emekli albay Orkun Özeller gözaltına alındı Teşkilat'ın güzeli diziden ayrıldığında çıktığı yaz tatilinden dönmek bilmedi! Teşkilat'ın güzeli diziden ayrıldığında çıktığı yaz tatilinden dönmek bilmedi! Başkan vekili AK Parti'ye geçti, CHP'li isim Atatürk portresini alıp gitti! Başkan vekili AK Parti'ye geçti, CHP'li isim Atatürk portresini alıp gitti! ''CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilsin'' talebi reddedildi ''CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilsin'' talebi reddedildi
Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin 71 yıllık dev bankasının hisselerini satıyor! Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin 71 yıllık dev bankasının hisselerini satıyor! Kızılırmak'taki facianın altından cinayet çıktı! Doktorun kan donduran planı Kızılırmak'taki facianın altından cinayet çıktı! Doktorun kan donduran planı Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'la ilgili dikkat çeken açıklama: ''Nafakayı karşılamak için...'' Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'la ilgili dikkat çeken açıklama: ''Nafakayı karşılamak için...'' Herkes altına, gümüşe, dövize yatırım yaparken o yatırımını bakın neye yaptı! Herkes altına, gümüşe, dövize yatırım yaparken o yatırımını bakın neye yaptı! AK Parti'nin yarı zamanlı çalışma yönetmeliği mahkemelik oldu! AK Parti'nin yarı zamanlı çalışma yönetmeliği mahkemelik oldu! Aydın'da tansiyon yükseldi: CHP'den AK Parti'ye geçen Çerçioğlu restleşmesi büyüyor! Aydın'da tansiyon yükseldi: CHP'den AK Parti'ye geçen Çerçioğlu restleşmesi büyüyor! Teşhircilikten haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubundan sürprizler peş peşe geldi! Teşhircilikten haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubundan sürprizler peş peşe geldi! Yeşilçam''ın ''bayan popo'' lakaplı güzel oyuncusundan kötü haber Yeşilçam''ın ''bayan popo'' lakaplı güzel oyuncusundan kötü haber Cenazesi asansörlü araçla taşındı, tabuta sığmadı, musalla taşına konulamadı... Cenazesi asansörlü araçla taşındı, tabuta sığmadı, musalla taşına konulamadı... Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Belediye Başkan yardımcısı gözaltında! Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Belediye Başkan yardımcısı gözaltında!