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Bayraktar TB2 SİHA bir ülkeye daha ihraç edildi

Bayraktar TB2 SİHA bir ülkeye daha ihraç edildi

Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin bir ülkeye daha ihraç edildiği açıklandı.

Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.

Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA Ihraç edilen Ülke sayısı 13 oldu. #MilliTeknolojiHamlesi"

AA

Etiketler bayraktar tb2 siha ihraç
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