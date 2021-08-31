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Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopterlerine talip çıktı

Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopterlerine talip çıktı

Irak Savunma Bakanı İnad, Türkiye'nin ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, T129 ATAK helikopter ve gelişmiş silahlarından satın almak istediklerini söyledi.

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Irak'ta yerel bir televizyona yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'den Bayraktar TB2, 12 adet T129 ATAK helikopter ve 6 adet de insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak için teklif ve sözleşme istedik. Bayraktar SİHA alımı konusunda uzlaşmaya vardık" dedi.

"Türkiye'nin Bayraktar isimli SİHA'ları çok gelişmiş ve büyük başarı elde etti" diyen İnad, "Bunlar, geceleri bile hizmet verme kapasitesine sahip olduğu için IŞİD terörüyle mücadelemizde işimize yarar. Irak ordusu bu teknolojiden yoksun" ifadelerini kullandı.

19 Ağustos tarihinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'21) katılan Irak Savunma Bakanı İnad, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.

Etiketler Bayraktar TB2 T129 ATAK helikopteri ırak Türkiye
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