BDDK'dan faiz oranı açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, faiz oranlarının 2018'de aşağı ineceğini söyledi.



BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen açılış törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Faiz oranlarıyla ilgili bir soru üzerine Akben, “Maliyet tabii ki önemli bir husus. Enflasyon, biliyorsunuz faiz oranları, bunların yüksekliği yeni yatırımlar açısından önemli hususlar. İnşallah buralarda da hem Merkez Bankamızın hem diğer ekonomiyle ilgili kuruluşların çalışmaları inşallah bu 2 oranda da aşağıya doğru bir 2018’de bir ivme, bir potansiyel göreceğiz” dedi.

“2018’DE ÖNEMLİ BÜYÜME GÖSTERECEĞİZ”

Ekonomideki büyümeye de değinen Akben, “Kurlarda inşallah daha istikrarlı bir seviye. Bu üçlü bizim için, ülkemiz açısından çok önem arz ediyor. İnşallah bunlarda da aşağıya doğru bir ivmeyle daha da iyi bir atılım, yüzde 11’ler çıktı biliyorsunuz büyüme. İnşallah 2018’de de böyle dünya ölçeğinde önemli büyüme gösteren ülkelerden biri olacağız” ifadelerini kullandı.